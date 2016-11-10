Нальчик, 10 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлены нарушения при строительстве жилья переселенцев из аварийного фонда. В погоне за показателями о качестве думают не всегда и сдают дома с недоделками.

geralt Новый дом

Так, активисты Общероссийкого народного фронта при проведении рейда по многоквартирным домам по улице Хужокова, 145 обнаружили, что качество и сроки исполнения строительных работ отстают от положенных. Также недостаточны принимаемые меры по благоустройству дворов. Об этом ИА REGNUM 10 ноября сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

«Фронтовики» зафиксировали недостатки при строительстве мест общего пользования: подвальных помещений, лестничных площадок и пролетов. Кроме того, не облагорожена прилегающая к домам территория, нет контейнерной площадки для мусора.

Как отметили в региональном отделении ОНФ, у переселенцев их ветхого жилья возникают проблемы и с документами. Так, одной из хозяек новой квартиры дома по улице Хужокова, 145 выдали документ на трехкомнатную квартиру, когда на самом деле в ее новом жилище две комнаты.

Жилье в рамках программы переселения из ветхого фонда жительница Нальчика получила еще в начале года, но уже почти год она бьется за устранение несоответствия в выданных правоустанавливающих документах, а пробить стену равнодушия местных властей так и не удается.

По словам женщины, представители органов муниципального самоуправления посоветовали ей самостоятельно урегулировать вопрос с подрядной организацией, а та в свою очередь предложила произвести перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом, с чем хозяйка квартиры не согласна, так как ее устраивает «двушка» и делать ремонт не входит в ее планы.

Читайте также по теме: Юрий Коков: Программа по переселению граждан Кабардино-Балкарии из аварийного жилья провалена

Кабардино-Балкария с опережением выполняет программу переселения из аварийного жилья

В Кабардино-Балкарии не освоили 74 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья