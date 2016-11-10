Мурманск, 10 ноября, 2016, 11:22 — ИА Регнум.



М. Иванов Белый медведь около построек, о. Гукера, ЗФИ

Российские нефтяники и буровики получат необходимое оборудование для работы в Арктике. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая на пресс-конференции, посвящённой проведению Международной деловой недели в Мурманске, заявил первый заместитель губернатора области Алексей Тюкавин.

«Все понимают, что Арктический шельф не за горами, то замедление, которое сегодня происходит — это явление временное, и правительство Российской Федерации, и сами компании уже предпринимают меры для того, чтобы заместить то западное оборудование, американское оборудование, которое в своё время являлось основой для проведения геологоразведочных работ, бурительных работ и так далее, — заявил вице-губернатор. — В связи с введением санкций это оборудование, естественно, не стало поставляться в Россию, в итоге мы получили некое замедление этих работ. Но сегодня, как вы знаете, на Дальнем Востоке строится специальный центр, который будет производить и выпускать буровые платформы и суда обеспечения. И на петербургском форуме было принято решение, подписано специальное соглашение, я присутствовал на этом подписании, о том, чтобы начинать производство специального геофизического оборудования, которого никогда в стране не производилось с тем, чтобы наши нефтяники и буровики получили инструменты и оборудование для выполнения задач в Арктике».

О том, что в России нет высокотехнологичного оборудования для освоения арктических запасов стали говорить сразу после введения секторальных санкций.

В частности, в стране нет современных высокотехнологичных судов для работы на шельфе. В конце прошлого года генеральный директор ОАО «Севморнефтегеофизика» Константин Долгунов заявил, что работа на арктическом шельфе не остановилась, но «проблемы есть, и проблемы большие».