Рыбинск, Ярославская область, 10 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Группа депутатов Рыбинского муниципального совета планируют инициировать вопрос о кредиторской задолженности городского МУП «Теплоэнерго», снабжающего теплом большую часть почти 200-тысячного города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Муниципальном совете Рыбинска.

Тепловые счетчики

Проект решения совета подготовлен депутатами Игорем Палочкиным, Владимиром Пахаревым и Дмитрием Бондаревым. Они говорят о том, что городское предприятие плохо расплачивается с поставщиками ресурсов — «Газпромом» и НПО «Сатурн» (двигателестроительное предприятие, имеющее свою котельную).

В пояснительной записке к проекту решения говориться, что за период с 1 по 27 октября 2016 года МУП «Теплоэнерго» погасило долг перед ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» в размере всего 9 млн рублей, сумма долга перед НПО «Сатурн» сократилась лишь на 3 млн рублей. На данный момент газовикам МУП, по данным депутатов, должен 428 млн, авиастроителям — 330 млн. При этом в октябре потребители тепла — управляющие компании, товарищества собственников жилья, коммерческие и муниципальные предприятия заплатили МУП «Теплоэнерго» 158,81 млн руб.

Работу директора рыбинского МУП «Теплоэнерго» Леонида Иванова по уменьшению кредиторской задолжности депутаты называют неудовлетворительной. Муниципальному совету Рыбинска предлагается рекомендовать главе городского округа город Рыбинск Денису Добрякову усилить контроль за работой МУП «Теплоэнерго» в части уменьшения кредиторской задолженности за энергоресуры, проработать с Правительством Ярославской области вопрос о получении городским округом город Рыбинск бюджетного кредита для погашения кредиторской задолженности.

Директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов о готовящемся проекте решения муниципального совета узнал от корреспондента ИА REGNUM. Он считает, что вместо того, что депутаты должны обратить внимание на долги собственных бизнес-структур, в том числе и перед «Теплоэнерго».

«Кредит в 50 миллионов рублей уже выдан Рыбинску и поступил на счета. Мы ожидаем гашения долгов перед нашим предприятием за прошлый год от департамента образования. Проблема платежей в октябре связана с тем, что данный кредит не был получен, поскольку мы гасили кредит перед банком «БФГ-кредит». А депутат Палочкин лучше посмотрел бы на сумму долга ООО «Управляющая компания», в совет директоров которой он входит, перед нашим предприятием, и подумал бы над тем, что только ли за долгами «Теплоэнерго» нужен контроль. Долг ООО «Управляющая компания» перед МУП «Теплоэнерго» более 300 миллионов рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МУП «Теплоэнеро» Леонид Иванов.