Якутск, 10 ноября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Депутаты Якутии не представляют, как исполнить в республике новые требования федерального законодательства по утилизации отходов, где найти на это 18 миллиардов рублей и кто согласится стать региональным оператором в огромном малонаселённом регионе с суровыми климатическими условиями. В республике опасаются, что на конкурс по определению организации, которая будет заниматься отходами в регионе, никто не заявится, а один региональный оператор не справится с вывозом и утилизацией твёрдых бытовых отходов. К таким выводам пришли депутаты республики и её столицы, обсудившие необходимость исполнения новой редакции федерального закона на территории «Об отходах производства и потребления», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания Якутии. Как применить этот закон к огромной по площади республике, где населённые пункты малочисленны и разбросаны далеко друг от друга, народным избранником пока непонятно.

tookapic Мусорный контейнер

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По данным министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Гаврила Левина, из 471 регионального объекта размещения отходов необходимую документацию имеют 348, а в Государственном реестре зарегистрировано только 12. При этом из 411 муниципальных образований только в 30 осуществляется регулируемый вывоз отходов. В остальных поселениях население самостоятельно утилизирует отходы или вывозит их на свалки.

Но новый закон обязывает регулировать сбор мусора на всей территории республики, на организацию этого процесса в Якутии, по предварительным оценкам, потребуется более 18 миллиардов рублей. В том числе 16 миллиардов на проектирование, обустройство и строительство полигонов размещения твёрдых коммунальных отходов, 2,2 миллиарда — на создание станций термического обезвреживания отходов и 176 миллионов рублей на пункты их сжигания.

Другая проблема — найти регионального оператора, который будет готов взвалить на себя работу по вывозу и утилизации отходов гигантского региона. «У одного-единственного регионального оператора будут огромные полномочия. Кто предполагается для огромного масштаба работы? Какое предприятие возьмётся? Идёт ли предварительная работа? Сейчас даже методики нет, а уже через 1,5 месяца — 28 декабря 2016 года — должен состояться конкурс по определению регионального оператора», — недоумевает вице-спикер республиканского парламента Анатолий Добрянцев.

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По мнению депутата Якутской городской думы Владимира Аммосова, региональных операторов в республике должно быть как минимум два — один из них в Якутске, тем более федеральный законодатель даёт такое право. Народный избранник обратил внимание на ещё один нюанс — в Якутии пока даже не проведены публичные слушания по обсуждению Территориальной схемы обращения с отходами на 2017−2026 годы. Оказалось, что, по словам природоохранного прокурора республики Петра Александрова, она «разрабатывалась со сложностями, несвоевременно, не в полном объёме».

«Причина — подрядчик не выполнил свои обязательства по разработке Территориальной схемы, и документ позже был разработан министерством ЖКХ и энергетики республики. Мы не должны уповать на конкурс, кто-то придёт и решит все наши проблемы. Никто благотворительностью заниматься не будет», — сказал прокурор и предложил разработать резервные варианты. По его мнению, вполне возможно, что на конкурс никто не объявится. Пётр Александров напомнил, что из 471 свалки соответствующим требованиям признано всего 6. «На всех остальных свалках закон запрещает вываливать мусор. Свалка Якутска по Вилюйскому тракту высотой уже 11 метров, она выше деревьев!» — сказал природоохранный прокурор.

Председатель Совета депутатов Хангаласского района Борис Протодьяконов отметил, что в муниципалитете нет ни одного полигона, который бы отвечал требованиям законодательства, а построить надо 23. «А до этого кто будет нести ответственность за необорудованные объекты размещения отходов?» — задал он риторический вопрос. По его мнению, закон не учитывает специфики Севера. К примеру, как утилизировать мёрзлые коммунальные отходы? Вопросов у муниципалитетов больше, чем ответов.

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На обсуждении нового мусорного закона выяснилось также, что в республике не решён вопрос утилизации медицинских отходов. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Якутии Натальи Борисовой, медицинские учреждения, особенно в сельских поселениях, не обеспечены инсинераторами. Сжигание биологических отходов производится не на специально отведённых и оборудованных площадках, а примитивным способом, путём их сжигания с использованием отработанных автомобильных шин.

Ещё одна проблема — утилизация металлолома в арктических и северных районах Якутии. По словам министра охраны природы республики Сахамина Афанасьева, по расчётам для полной очистки Арктики от металлолома требуется 62 миллиарда рублей, а объёмы накопления лома цветного и черного металлов составляют порядка 5 миллионов тонн в 150 точках накопления. Источник финансирования его утилизации не изыскан, не отработано включение мероприятий по очистке от металлолома в Федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014−2025 годы».

Помимо этого, в Якутии всего три организации по переработке ртутьсодержащих ламп и приборов, и находятся они в Якутске и Алдане. Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие производства в республике отсутствуют. Отходы 1-го и 2-го класса опасности — ртутьсодержащие лампы, приборы, аккумуляторы, батарейки, отработанные масла, химикаты и прочие — не обезвреживаются и захораниваются на полигонах вместе с другими видами отходов в нарушение законодательства в сфере экологии.

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Опасение у депутатов вызвал также вопрос роста тарифов, причиной которого станут большие затраты на приведение системы работы с отходами в соответствие с новым законодательством. Вспомнили на мероприятии и о низкой культуре населения в вопросах обращения с отходами, о росте несанкционированных свалок: в 2015 году в Якутии выявлено 396 мест несанкционированного размещения твёрдых бытовых отходов на площади свыше 24 га. Председатель профильного комитета парламента Якутии Владимир Прокопьев сделал вывод, что Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» является прогрессивным и в целом позитивным, но имеет ряд недостатков, так как не учитывает региональные особенности.

Напомним, новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами будет введена в России с 1 января 2017 года. Регионам запретят захоронение и складирование отходов, в состав которых входят компоненты, подлежащие утилизации. Виды таких отходов установит своим перечнем правительство РФ, и они должны будут обязательно перерабатываться.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки реализации закона «Об отходах производства и потребления» Якутия столкнулась с проблемой: большинство свалок в регионе не соответствует его требованиям, приведение всех полигонов в соответствие требует значительных финансовых затрат

Кроме того, если изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» не адаптировать для северных регионов, то в Якутии тарифы на вывоз мусора вырастут в 20 раз, считает директор республиканского МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев.

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