Ньон, Швейцария, 10 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Слушания в отношении полузащитника московского клуба ЦСКА Романа Еременко, отстраненного от участия в футбольных матчах на 30 дней, состоятся 10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Об этом сообщает Sports.ru

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«29-летний игрок сборной Финляндии будет присутствовать на разбирательстве», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2016 г. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко от футбольных матчей на 30 дней.

По предварительным данным, футболист сборной Финляндии сдал положительный тест на допинг после одного из еврокубковых матчей.

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