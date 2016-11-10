Москва, 10 ноября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. «Газпром» подал повторную жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на отказ суда «Газпрому» и оператору проекта «Сахалин-2», компании Sakhalin Energy в пересмотре постановления суда низшей инстанции об обязательстве обеспечить доступ к свободным мощностям газопровода, принадлежащего проекту, компании"Роснефть».

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Жалоба «Газпрома» поступила в ВС РФ 7 ноября, 3 ноября в суд поступила аналогичная жалоба Sakhalin Energy, сообщает RT. Ранее компании обращались в Верховный суд в феврале, но получили отказ.

Это повторное обращение компаний в высшую судебную инстанции с такими жалобами, впервые они обращались в феврале, но тогда им было отказано. Напомним, 50% плюс одна акция Sakhalin Energy принадлежат «Газпрому».

«Роснефть», входящая в консорциум проекта"Сахалин-1», планировала использовать трубопровод для транспортировки газа со своих месторождений на севере Сахалина до завода по сжижению газа. Планировалась прокачка до 8 млрд кубометров газа в год. «Роснефть» и ее партнеры, в частности, ExxonMobil, планируют построить завод на юге острова.