Сочи, Краснодарский край, 10 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над ребёнком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 10 ноября, подозреваемого уже установили и задержали.

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Им оказался 44-летний местный житель. Его жертвой стала 14-летняя дочь женщины, с которой он сожительствовал. Выезд на дачу, на которую злоумышленник пригласил мать с дочерью, оказался для девочки ужасным. Когда женщина заснула, преступник, применяя физическую силу к девочке, изнасиловал ее, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.

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Житель Кубани сядет на скамью подсудимых за секс с двумя девочками

О произошедшем стало известно несколько дней спустя. Девочка-подросток сама рассказала всё тете, которая и сообщила о противоправных действиях В полицию. Задержали подозреваемого в начале ноября.

Обвинение злоумышленнику предъявлено сразу по двум статьям УК РФ — п."а» ч.3 ст.131 и п."а» ч.3 ст. 132. На время следствия гулять на свободе подозреваемый не будет, по решению суда его взяли под стражу. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре в суд было направлено сразу два уголовные дела в отношении «любителей» детей. Так, перед судом за половое сношение с несовершеннолетними девочками придется ответить 36-летнему жителю Бюховецкогорайона Кубани. Все произошло по обоюдному согласию, но злоумышленник знал, что девочки еще не достигли совершеннолетия, поэтому суда избежать ему не удаться. Обвинение сразу по трем статьям УК РФ предъявлено и гражданину Армении. Его обвинили в насильственных действий сексуального характера, развратных действиях и половом сношении с малолетней. Всего, по данным следствия, от преступных посягательств развратника пострадали пять девочек.