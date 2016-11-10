Вашингтон, 10 ноября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Препараты для борьбы с раком, одобренные в течение последних десяти лет, могут не оказывать влияния на выживаемость больных, несмотря на то, что в их разработку вложены значительные суммы. Так считает британский эксперт Питер Уайс, статья которого опубликована в издании British Medical Journal.

Oboi-na-stol.com Дорогие лекарства

По мнению специалиста, пациенты, страдающие онкологией, зачастую приобретают лекарства за шестизначные суммы. Однако лекарственные средства способны продлить им жизнь только на несколько недель или месяцев.

Так, в 2015 году выручка от продажи таких лекарств во всем мире достигла почти $110 млрд. Специалист считает, что необходимы более строгие критерии одобрения химиотерапевтических средств, кроме того, нужно сделать их более доступными.

Существующие правила оценки эффективности лекарств, считает Уайс, позволяют довольно быстро получить одобрение средств. Однако при этом невозможно точно определить, насколько они продлят жизнь пациенту, что нарушает этические принципы медицинских экспертиз.