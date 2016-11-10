Москва, 10 ноября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Число обращений в защиту Живописной улицы в Москве достигло порядка 14 000. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM член инициативной группы в защиту Живописной Ярослав Никитенко, жители продолжают выступать против строительства высотного жилого дома в районе Хорошево-Мневники по адресу улица Живописная 21 и вырубки соснового бора.

Иван Шишкин. Молодые сосны

Никитенко сообщил, что утром 10 ноября порядка 40 защитников выстроились в живую очередь для коллективной подачи обращений в мэрию Москвы по адресу Тверская, 13. «Мы будем писать заявление», — уточнил он.

Никитенко добавил, что на сайте change.org размещена петиция «Требуем отменить решения о масштабной жилой застройке на месте соснового парка» в адрес мэра столицы Сергея Собянина, которая собрала более 13 000 подписей. Кроме того, насчитывается еще более 1000 личных обращений от москвичей с просьбой отменить планы на застройку Живописной.

«Мы неоднократно обращались к Собянину, передавали ему наши обращения в защиту Живописной, направляли резолюции массовых митингов, которые проходили в нашем районе», — отметил Никитенко.

Напомним, в защиту Живописной 6 сентября и 30 октября были проведены два массовых митинга в Москве, резолюции которых отправлены в адрес мэра.