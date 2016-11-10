Москва, 10 ноября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Депутат будет считаться прогулявшим пленарное заседание в томслучае, если он ни разу не зарегистрировался в определенное время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Я бы акцентировал внимание на том, что такое четкое определение того, что значит — депутат прогулял пленарное заседание. Если он в течение дня ни разу не зарегистрировался, он считается отсутствующим на этом пленарном заседании. Естественно, без уважительной причины — если он в командировке или еще где-то, это вопрос отдельного обсуждения», — сказал Мельников.

Штрафовать депутатов будут только за пропуски пленарных заседаний, уточнил первый вице-спикер Госдумы. «Этот вопрос касается только пленарных заседаний — я бы на этом акцентировал внимание», — отметил он.

Депутаты всех думских фракций приняли консолидированное решение, что будет внесена поправка в регламент, в соответствии с которой будет ответственность за прогулы и непоявление на пленарном заседании депутата. Штраф за прогул одного заседания составит одну шестую зарплаты депутата.