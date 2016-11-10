Санкт-Петербург, 10 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Сильный снегопад в Санкт-Петербурге вновь прогнозируют синоптики. Он станет уже вторым за текущую неделю. Ранее, 7 и 8 ноября, двухсуточные осадки в виде снега привели к образованию сугробов высотой более полуметра. 9 ноября снег ослабел, однако полностью выпадение осадков не прекращалось. Всего с начала снежной погоды в городе выпало 53,5 см снега.

Уборка снега в Петербурге

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 ноября погода в Северной столице вновь ухудшится. Сильный снег и метель ожидаются на фоне северо-восточного ветра скоростью до 12 м/с. Высота свежевыпавшего слоя снега составит до 15−18 см. Снегопад ухудшит видимость до 500 м. На дорогах возникнут снежные заносы, накаты, гололедица.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, в ночь на 10 ноября с улиц и проспектов Петербурга вывезено 50 тысяч кубометров снега. На этой работе было задействовано 300 самосвалов и 150 погрузчиков.

По данным Жилищного комитета, внутриквартальные территории Санкт-Петербурга убирали 562 единицы техники и 7 241 дворник. С крыш снег сбрасывали 768 кровельщиков. «За два дня произведены работы по очистке кровель на 2139 домах, что составляет 15,2% от общего количества домов, кровли которых необходимо очищать от снега», — подсчитали в ведомстве.

Как обещают в Смольном, с началом нового снегопада на магистрали Петербурга выйдет свыше 1 100 единиц техники и около 1 000 работников ручной уборки. Тротуары будут убирать 300 единиц техники.

«Комитет по благоустройству просит водителей в период снегопада пропускать на дорогах уборочную технику и парковаться только в отведенных для этого местах», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга предупредили об опасности обрушения наледи и сосулек с городских крыш.

«Просим гостей и жителей нашего города быть внимательными и соблюдать осторожность, а владельцам автомобилей парковать свои транспортные средства с учетом обеспечения безопасности их имущества и доступа снегоуборочной техники для расчистки улиц», — говорится в сообщении ГАТИ.