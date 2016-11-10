Анкара, 10 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. ВВС Турции срочно нуждаются в нескольких сотнях пилотов, в связи с увольнением более 350 летчиков, подозреваемых в связях со сторонниками Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации попытки военного переворота в июле этого года, сообщает 10 ноября Reuters со ссылкой на источники в военном ведомстве Турции.

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Лишь незначительная часть из нескольких сотен пилотов, которые были уволены из рядов ВВС Турции в период с 2010 по 2015 год, получат право вернуться в Вооруженные силы. Число пилотов, которые могут вернуться на службу, оказалось гораздо ниже, чем ожидали представители ВВС Турции, сказал военный источник.

Напомним, в сентябре этого года представители ВВС Турции сделали публичное обращение к сотням бывших пилотов с просьбой вернуться в Вооруженные силы и восполнить недостаток профессиональных кадров, вызванный массовым увольнением после неудавшейся попытки военного переворота с 15 на 16 июля 2016 года.