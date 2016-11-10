Южно-Сахалинск, 10 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Более 10 сел на Сахалине остаются без электроснабжения после сильного циклона. Наиболее сложная обстановка в Углегорском, Томаринском районах, частично без света — города Холмск, Углегорск, Шахтерск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Пурга.1887

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В ликвидации аварий принимают участие 25 оперативно-выездных бригад «Сахалинэнерго» и 37 единиц техники.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Углегорском районе, где все еще царит непогода — метель и порывистый ветер. К тому же, большинство поврежденных линий электропередачи находится в труднодоступных местах — в горах. ЛЭП, снабжающая электроэнергией сразу несколько населенных пунктов, сильно повреждена, сломаны две опоры, изолятор, траверсы, оборваны провода.

Восстановить электроснабжение в Холмском и Томаринском районах планируется уже в ближайшие часы.

Энергетики через специализированные службы оповещения предупреждают население о необходимости соблюдать предельную осторожность — не приближаться к оборванным проводам, следить, чтобы этого не сделали дети. В случае обнаружения источника опасности, граждан просят немедленно сообщать в экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в результате сильнейшего циклона, без электроснабжения остались 23 населенных пункта Сахалинской области. Была остановлена работа паромной переправы Ванино — Холмск, приостановлены грузовые операции в портах. Капитаны судов, следующих в порты Охотского моря получили штормовое предупреждение и рекомендации укрыться в тихих гаванях.