Барнаул, 10 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, прославленному оружейнику Михаилу Калашникову исполнилось бы 97 лет. В часть этой даты в мемориальном музее его имени, расположенном в его родном алтайском селе Курья, подготовили фотовыставку «Земляки в объективе фотографов Алтая». А недавно музейные работники получили уникальную киноплёнку, на которой запечатлён неофициальный визит Михаила Тимофеевича на родину.

Вести-Алтай Кадры уникальной видеосъемки неофициального визита легендарного оружейника Михаила Калашникова на свою малую родину — алтайское село Курья. 1988 год

Экспозиция насчитывает 17 фотографий известных алтайских фотографов, запечатлевших на Алтае знаменитых земляков.

Причем на фотографиях можно увидеть как самого всемирно известного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, так и второго космонавта планеты Германа Титова, и легендарного участника Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова — прообраза памятника «Алёша» советским воинам-освободителям в болгарском городе Пловдив. Также в фотовыставке представлены снимки заслуженных артистов театра и кино Валерия Золотухина, Михаила Евдокимова, основателя и бессменного руководителя оркестра «Сибирь» Евгения Борисова и писателя, исследователя истории народных ремесел, камнерезного дела на Алтае Александра Родионова.

Помимо неизвестных фотографий, сотрудникам музея передали и уникальное видео: сотрудники Поспелихинской студии телевидения недавно проводили генеральную уборку и обнаружили уникальную киноплёнку, на которой запечатлён неофициальный визит Михаила Тимофеевича на родину.

Как передают «Вести-Алтай», в конце 80-х годов прошлого века дважды Герой Труда Михаил Тимофеевич Калашников был одним из самых охраняемых на тот момент военных инженеров. На кадрах видно, как он вместе с сопровождающими лицами осматривает недавно построенный Мемориал Славы и гуляет по родному селу.

Съемку обнаружил директор Поспелихинской студии телевидения Александр Киреев. В те годы он был кинолюбителем, а работал агрономом. Говорит, больше всего запомнилось, Калашников сам был за рулём машины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в многодетной крестьянской семье. На изготовление пистолета-пулемета ушло три месяца упорного труда. В своих мемуарах он писал, что ощущал недостаток специального технического образования (у Михаила Калашникова за плечами было только семь классов). Автомат был принят комиссией в 1947 году, так появилось официальное название АК-47 («Автомат Калашникова — 47»).

Скончался легендарный конструктор-оружейник Михаил Тимофеевич Калашников 23 декабря 2013 года в Ижевске в возрасте 94 лет, после тяжелой болезни.