Чебоксары, 10 ноября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-октябре 2016 года построено 6823 квартиры общей площадью 431,5 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 18,2%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Из них строительными компаниями введено 297,5 тыс. кв. метров жилья, что на 20,6% ниже уровня января-октября 2015 года. Объём обеспечен за счёт строительства нового жилья. Жители Чувашии построили за десять месяцев 134 тыс. кв. метров — падение на 12,2%.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила 34 189 рублей. Это на 0,02% выше к уровню января-октября 2015 года.

Отметим, с начала года в Чувашии было совершено более 177 тыс. регистрационных действий с недвижимостью, что на 13% меньше показателя 2015 года. Сделки с жильём снизились на 25%.Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Чувашии из месяца в месяц падает жилищное строительство. Наибольшее снижение было по итогам января-мая (индекс составил 47,7% к уровню января-мая 2015 года).