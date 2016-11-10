Калуга, 10 ноября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Торжественное собрание, посвященное 536-й годовщине «Великого стояния на Угре 1480 г.» состоится 11 ноября в калужском Доме культуры КЗТА «Орион» с участием представителей органов власти и гражданского общества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, инициатива проведения собрания принадлежит региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», областным министерствам — внутренней политики и массовых коммуникаций, а также культуры и туризма.

Павел Рыженко. Диорама «Великое стояние на Угре» (фрагмент)

В этот же день в здании областной администрации состоится заседание рабочей группы по сохранению исторической памяти, посвященное праздничной дате. В рамках мероприятий будет рассмотрен вопрос об обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу руководства области о присвоении 11 ноября — Дню Великого стояния на Угре (Дню российской государственности) статуса государственного праздника.

Напомним, 11 ноября 1480 года произошло великое историческое событие. Принято считать, что именно после него появилось независимое Русское государство с центром в Москве. На калужской земле на берегах Угры родилась держава, которая более не теряла свой суверенитет. Соседние страны признали Московское государство. Менялись названия — Московское государство, Россия, Российская империя, СССР, Российская Федерация, менялись эпохи, история помнит великую смуту, петровские реформы, восстание декабристов, освободительные реформы и контрреформацию, серию революций, но российская государственность никогда не прерывалась.

В Калуге уверены, что именно калужская земля имеет право называться родиной российского суверенитета.

Успех Великого стояния на Угре во многом был достигнут благодаря дипломатическому гению Ивана III Великого, который противостоял Большой Орде вместе с ханами крымских, казанских и ногайских татар, а также с вождями финно-угорских народов. Благодаря Стоянию на Угре Россия стала великим многонациональным евразийским государством.