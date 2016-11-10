Ярославль, 10 ноября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области вышло в Ярославскую областную думу с очередной корректировкой бюджета в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Яроблдуме. В целом доходы областного бюджета на 2016 год уменьшаются на 430,7 млн рублей (на эту сумму сократятся поступления из федерального бюджета по сравнением с планами), расходы же вырастут на 1 млрд 183,6 млн рублей.

Правительство Ярославской области

Большая часть расходов — 1,08 млрд — будет направлена в отрасль образования. В пояснительной записке не говорится, куда именно планируется потратить эти деньги. Вероятнее всего, речь идет о заработной плате работников образования, которая в проекте бюджета на 2016 год была заложена не полностью.

Сокращение доходов и рост расходов приведет к увеличению дефицита текущего года на 1,6 млрд рублей. В целом дефицит этого года вырастет до 6,2 млрд рублей, что составит более 10% от объема доходов. Источники погашения дефицита из пояснительной записки не ясны. Как полагают эксперты регионального Заксобрания, вероятнее всего, большая часть дефицита превратится в кредиторскую задолженность по государственным контрактам перед подрядчиками и поставщиками услуг и перейдет на 2017 год. Именно так было в на рубеже 2015−2016 годов.

В целом текущую текущую ситуацию с региональным бюджетом депутаты облдумы характеризуют как очень напряженную.