Гавана, 10 ноября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Куба объявила военные учения с целью подготовки вооруженных сил к отражению «различных действий врагов». Учения продлятся пять дней. О них было объявлено сразу после оглашения результатов президентских выборов в США, сообщает Associated Press. Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была отмена возобновленных дипломатических отношений с Кубой.

Government.ru Рауль Модесто Кастро Рус

Как сообщается на официальном сайте МИД Кубы, Председатель Госсовета и Совета министров республики Куба Рауль Кастро Рус направил поздравительную телеграмму господину Дональду Трампу в связи с его избранием на должность президента США. Других комментариев от официальных лиц Кубы по поводу этого события нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, население Кубы выражало поддержку в ходе выборной компании Хиллари Клинтон.