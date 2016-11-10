Барселона, Испания, 10 ноября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» продолжают вести переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси о подписании нового трудового соглашения. Об этом сообщает Marca со ссылкой на свой источник.

Uefa.com Месси

По данным издания, в случае успешного завершения переговоров зарплата главной звездой каталонской команды может увеличиться до 50 млн евро за сезон без вычета налогов.

Текущий контракт «Барселоны» с Месси, выступающего за каталонский клуб с 2004 года, истекает в 2018 году.

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