Сан-Франциско, США, 10 ноября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Регулярное употребление газированных и подслащенных напитков приводит к нарушениям сна. К такому выводу пришли американские специалисты, наблюдавшие за образом жизни 19 тыс. соотечественников, сообщает издание Sleep Health.

Газированная вода

Арик Пратер и его коллеги из Университета Калифорнии в Сан-Франциско изучили данные о диете и состоянии здоровья участников национальной программы NHANES в период с 2005 по 2012 год. Оказалось, что любители газировки, баночного кофе и других подслащенных напитков спят лишь по пять часов в сутки.

Такие люди, подсчитали ученые, употребляют на 21% больше подслащенных напитков, чем другие американцы. Те же из добровольцев, кто спит по шесть часов каждую ночь, выпивают на 11% больше напитков, чем в среднем по стране.

Зависимость между продолжительностью сна и употреблением газировки характерна для представителей разных социальных слоев и рабочих специальностей. При этом в отношении любителей соков, воды или чая такая тенденция не наблюдается.