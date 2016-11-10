Чебоксары, 10 ноября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Чувашии на 1 ноября долги по зарплате в Чувашии составили 23,9 млн рублей, сократившись за месяц на 2 млн рублей (на 7,6%). Из них 70% — это долги организаций-банкротов. Задолженность по зарплате имеется перед 586 работниками. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате со ссылкой на сведения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Данные Чувашстата

Как и ранее, вся сумма задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, составили 16,8 млн рублей (или 70% от общей суммы задолженности), что на 1,8 млн рублей больше по сравнению с сентябрём.

В общем объеме долгов по зарплате наиболее высокий удельный вес приходится на организации обрабатывающих производств (68,7%), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (11,7%), по управлению недвижимым имуществом (10,7%).

Численность работников, перед которыми имеется задолженность по зарплате, в октябре снизилась с 628 до 586. Из них долги есть на предприятиях пяти муниципалитетов: Канаша (227 работников), Чебоксар (224 работника), Ибресинского района (64), Новочебоксарска (62) и Марпосадского района (9). В расчёте на одного человека долги по зарплате в Чувашии составили 40,8 тыс. рублей, в Чебоксарах — 76 тыс. рублей.

Отметим, что ранее за непредставление в орган статистики информации о задолженности по заработной плате было привлечено к административной ответственности на 20 тыс. рублей ОАО «Чувашский бройлер». Установлено, что предприятие имело задолженность по выплате заработной платы перед 278 работниками за июль и август размере около 7 млн рублей. Постановление не вступило в законную силу.

На 1 ноября задолженность по зарплате в Чебоксарах составляла 17 млн рублей, в Канаше — 2,57 млн рублей, в Новочебоксарске — 1,54 млн рублей, Ибресинском районе — 2,48 млн рублей, в Марпосадском — 310 тыс. рублей.