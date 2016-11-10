Москва, 10 ноября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. У жителей России осенняя пора чаще вызывает негативные эмоции, чем приятные. Так, 30% опрошенных, думая об осени, вспоминают о плохой погоде и грязи, 18% — о холоде, 14% — о депрессии, апатии и т.п. Другая группа ассоциаций также связана в первую очередь с сезонными изменениями, при этом видятся они уже с позитивной стороны: багряный лес, листопад (19%), золотая пора (14%). Такие данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Sql.ru Депрессия. Коллаж

Каждые четверо из десяти российских граждан (42%) соглашаются с тем, что в осеннее время года у людей ухудшается настроение и появляется упадок сил. Каждый третий (34%) признался, что сам чувствует повышенную утомляемость и упадок сил в последнее время, каждого четвертого одолевает сонливость (23%), каждый пятый замечает излишнюю раздражительность (21%), резкие перепады настроения (20%).

Однако более половины граждан (54%) с этим не согласны. Большинство опрошенных, характеризуя свое пробуждение в последнее время (в конце октября), не отмечают негативных тенденций: 49% заявляют, что после сна встают в хорошем настроении, 37% — в нейтральном, и только 9% опрошенных сетуют на подавленность. Около двух третей респондентов сообщили, что засыпают без проблем (62%) и спят крепко (62%), еще 53% просыпаются легко, и им не требуется долгой «раскачки».

Если напряжение и усталость все же настигли, то лучшим лекарством от стресса для граждан является общение с родными и близкими — об этом сказали 32% респондентов. Многим также помогает кино (25%), литература (19%), музыка (18%), хобби (18%), а 17% достаточно просто побездельничать на диване.

Опрос проведен 29−30 октября 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.