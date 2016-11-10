Пхукет, Таиланд, 10 ноября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Таиланда обнаружили в отеле острова Пхукет мертвого французского туриста, у которого было перерезано горло, сообщает 10 ноября Bangkok Post.

Цитата из к/a «Лофт». реж. Эрик Ван Лой.2013 Б Труп в отеле

Тело 63-летнего французского туриста было обнаружено в отеле района Кату, сказал заместитель главного следователя Сиринат Чердчутракулфон.

Имя погибшего пока не разглашается. Никаких следов ограбления обнаружено не было, все ценные вещи были на своих местах, дверь в номер была заперта.

Погибший зарегистрировался в отеле 4 ноября и собирался пробыть на острове Пхукет до конца месяца, отъезд был запланирован на 30 ноября.