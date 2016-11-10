Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2016, 10:17 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В Ростовской области в октябре 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе вырос на 0,3%, с начала года — на 4,4%. Цены на продовольственные товары, включая горячительные напитки, поднялись на 0,5% (с начала года — на 2,9%), на непродовольственные — 0,5% (с начала года — на 6,4%). А вот на платные услуги цены в октябре снизились на 0,3% (с начала года удорожание составило 3,9%). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября со ссылкой на данные Ростовстата.

В преддверии Нового года на Дону существенно подорожал десяток куриных яиц — на 11,7% (с начала года стоимость снизилась на 12,2%). Также стоимость повысилась на сливочное масло — 4,8% (с начала года прибавка в цене составила 15,5%), молоко и молочную продукцию — 1,7% (с начала года — на 6,4%), на хлеб и мясо цены поднялись на 0,9% (с начала года — на 6,6%).

Что касается непродовольственной группы товаров, то наибольший рост цен отмечен на медикаменты — 1,9%, обувь — 1,2%, одежду и трикотаж — на 1%. За истекший период 2016 года наиболее подорожали табачные изделия — на 15,9%, обувь — на 8,1%, электротовары и другие бытовые приборы — на 7,3%.

Отметим, что величина прожиточного минимума на Дону за третий квартал 2016 года в расчете на душу населения установлена в размере 9 тыс. 587 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 204 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 757 рублей, для детей — 10 тыс. 26 рублей. Для сравнения: во втором квартале 2016 года прожиточный минимум в регионе в расчете на душу населения составлял 9 тыс. 734 рублей, для трудоспособного населения 10 тыс. 337 рублей, пенсионеров — 7 тыс. 869 рублей, детей — 10 тыс. 281 рубля.

Сокращение величины прожиточного минимума министерство труда и социального развития Ростовской области связывает с сезонным снижением цен на овощи и фрукты.