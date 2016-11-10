Москва, 10 ноября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Российский фондовый рынок 9 ноября поднялся выше 2000 пунктов по индексу ММВБ на волне всеобщего эмоционального подъема, достигнув к закрытию отметки 2 011 пунктов (+2,22%). рынки при этом упали. Казалось бы, парадокс, но такое впечатление складывается только на первый взгляд. На самом деле, все довольно логично. Дональд Трамп, 45-й американский президент, в ходе своей предвыборной гонки не раз упоминал о своих симпатиях к России и президенту Владимиру Путину. Западные инвесторы это напомнили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

Теперь подобная информация становится основой для покупок активов РФ: есть шансы на улучшение ситуации и во внешней политике, и в торгово-экономических связях. На этом приобретения сейчас и базируются, особенно это видно по ликвидным бумагам. Однако обещать — не значит жениться, поэтому долговременную стратегию на этом вряд ли можно построить. Для индекса ММВБ вероятен подъем в область октябрьского сопротивления на уровне 2012 пунктов, после чего рублевый индикатор вернется к диапазонным торгам в пределах 1960−1985 пунктов.

Доллар отыграл у евровалюты все свое снижение и укрепляется вечером в среду. По всей вероятности, цель «медведей» в евро/долларе смещается к 1,0880, как к среднесрочной цели.

Российский рубль 9 ноября смотрелся молодцом: удар внешнего фона оказался несильным, дневная волатильность улеглась к вечеру. Американская валюта остается в коридоре 63,65−64,25 руб. с сопротивлением на 64,45 руб. Реальный эффективный курс рубля за октябрь укрепился, это было видно и ранее, но к повседневной жизни это не имеет никакого отношения. Удорожание рубля, похоже, подошло к логическому завершению — в перспективе недели-двух сформируются новые торговые каналы, в которых с большой долей вероятности российская валюта окажется в слабой позиции.