Саратов, 10 ноября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Мэрия Саратова призывает горожан проголосовать за спортивный талисман Саратова для пропаганды здорового образа жизни и привлечения к занятиям спортом детей и подростков, сообщает ИА REGNUM.

Www.saratovmer.ru Талисманы

Выбранный талисман изготовят в виде ростовой куклы, которая будет принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях, а так же для изготовления сувенирной продукции, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Голосование уже открыто и продлится до 21 декабря.

Идея, набравшая по итогам голосования наибольшее количество голосов, официально объявляется спортивным талисманом Саратова, а участник, являющийся ее автором — победителем конкурса в номинации «спортивный талисман города».

Предлагаемые спортивные талисманы, описание и их авторы.

Рысь обыкновенная — занесена в Красную книгу Саратовской области. Рысь довольно хорошо плавает, прыгает в длину до 3,5 м, в высоту до 2 м. (автор — директор МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» и управление по физической культуре и спорту администрации Саратова);

Мишка в форме мяча и флагом России на теле — мишка как символ Олимпийских игр, флаг России — символ мужества, героизма, чистой совести, мяч — символ «Саратов вперёд!» (автор — замдиректора МАУДО «СДЮСШОР № 14 «Волга»);

«Волжик» — стилизованная фигура пчелы с головой пчело-человека, надета бейсболка задом наперёд (в молодёжном стиле), спортивная одежда в цвете герба г. Саратова, в кроссовках большого размера, одна нога согнута (символизирует движение вверх). Пчелы — универсальное насекаемое, символ трудолюбия, ловкое, быстрое, воинствующее (автор — зам директора по общим вопросам МКУДО «СДЮСШОР № 6»);

Белка — лесной зверёк, обладающий такими качества как скорость, ловкость, выносливость. Белки являются постоянными зрителями и болельщиками при проведении учебно-тренировочного процесса воспитанников МУДО «СДЮСШОР № 3» и спортивных соревнований по лыжному спорту, биатлону и спортивному ориентированию, которые проходят в лесопарке «Кумысная поляна» (автор — директор МУДО «СДЮСШОР № 3»);

Стерлядь, как общепринятый символ города Саратова (автор —замдиректора по учебной работе МУДО «ЦДЮСШ», управление по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов»);

Волк, как символ храбрости и командного духа (автор — замдиректора по учебной работе МУДО «ЦДЮСШ»);

Верблюд, как символ стойкости и упорства (автор — зам директора по учебной работе МУДО «ЦДЮСШ»);

Бобр, самый крупный грызун фауны Старого Света и второй по величине грызун. Бобры превосходно плавают и ныряют. Большие лёгкие и печень обеспечивают им такие запасы воздуха и артериальной крови, что под водой бобры могут оставаться 10−15 минут, проплывая за это время до 750 м. Появление бобров в реках и особенно постройка ими запруд оказывает благоприятное воздействие на экологическое состояние рек и озёр (автор — директор МКУДО «СДЮСШОР № 11», управление по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов»);

Филин, внесен в Красную книгу Саратовской области и РФ, обитает на территории Саратовской области (автор — управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»).