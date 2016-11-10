Москва, 10 ноября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В связи с возросшим потоком российских туристов в Грузию министерство иностранных дел России предупреждает о рисках, с которыми сопряжены поездки российских граждан в эту страну, сообщили в Ростуризме.

Otpusk-tk.ru Горы Абхазии

В ведомстве напомнили, что в условиях отсутствия дипломатических отношений, разорванных грузинской стороной в 2008 году, возможности консульской и правовой защиты российских граждан в Грузии крайне ограничены. В стране продолжает действовать закон «Об оккупированных территориях», предусматривающий административное и уголовное наказание иностранцев за посещение Абхазии или Южной Осетии. В 2015 году трое граждан Российской Федерации на основании этого закона были подвергнуты тюремному заключению, еще несколько человек — оштрафованы. Случаи преследования граждан РФ имели место и в 2016 году.

Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Грузию, информировать туристов о существующих в этой стране угрозах для российских граждан и рекомендует россиянам при планировании туристических поездок учитывать актуальные риски. Кроме того, туристам рекомендуется иметь с собой полис медицинского страхования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Грузию посетили в общей сложности 527 тыс. 157 иностранцев. По информации МВД Грузии, это на 4,5% выше показателя аналогичного периода 2015 года. Всего за январь-октябрь в Грузию побывали 5 млн 406 тыс. 188 человек, что на 8,1% больше показателя за тот же период 2015 года. Из них 2 млн 372 тыс. 351 человек побывали в Грузии с туристическим визитом, что на 19,7% превышает показатель аналогичного периода 2015 года.