Севастополь, 10 ноября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

Группа была задержана 9 ноября, у ее участников были изъяты оружие, средства спецсвязи, взрывные устройства большой мощности и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Уточняется, что группа намеревалась осуществить диверсионные акции на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.