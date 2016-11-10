Мадрид, 10 ноября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Реал» проявил интерес к Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Переход полузащитника мог бы состояться в летнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат».

Athletic-bilbao.ru Филиппе Коутиньо

По мнению тренера «сливочных» Зинедина Зидана, 24-летний бразилец способен заменить полузащитников «Реала» Иско и Хамеса Родригеса. Ранее о желании видеть Коутиньо в клубе «Барселона» заявил нападающий каталонцев Неймар.

Текущий договор между Филиппе Коутиньо и мерсисайдцами истекает в 2020 году. До конца 2016 года руководство «Ливерпуля» планирует продлить контракт с футболистом.