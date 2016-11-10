Барнаул, 10 ноября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Житель Барнаула Петр Диндиенко спас трехлетнего ребенка в Монголии. За этот поступок он получил медаль от монгольского МЧС «За активное участие в спасении людей». Награду в столицу Алтайского края специально привез один из очевидцев происшествия, — сообщают сегодня, 10 ноября, «Вести-Алтай».

В Монголии на реке Ховд

Об обстоятельствах спасения известно, что Петр рыбачил в Монголии на реке Ховд. Там он нашел неглубокое место и смог перейти на другой берег. Это увидел местный житель с маленьким сыном и решил тоже пройти вброд. В результате они поскользнулись и провалились в омут. Барнаулец бросился на помощь. Ребенка ему удалось спасти, а его отец утонул.

«Я не сразу заметил. Видел, что были всплески на воде: барахтались мужчина с ребенком маленьким. Я бросился в воду и поплыл. Мне удалось взять ребенка и добраться с ним до берега. Отдышался, начал смотреть, где второй человек, — но его уже не было видно. Там был очень глубокий омут — метров 6», — рассказал Петр Диндиенко.

По его словам, плавать в Монголии не умеет практически никто. Поэтому несколько местных жителей, которые находились на берегу, ничем не смогли помочь попавшим в беду.

Напомним, недавно ИА REGNUM сообщало еще о двух героях, спасших тонущих детей. В августе 2016 года подростку из алтайского райцентра Шипуново Сергею Ганже удалось вытащить из воды маленькую девочку и привести ее в чувство до приезда медиков. А в середине апреля 6-летний житель Республики Алтай Арутай Малеев смог спасти из ледяной воды горной реки двухлетнего мальчика. Оба ребенка тоже получили награды от спасателей.