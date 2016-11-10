Москва, 10 ноября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В ближайшее время Brent будет руководствоваться преимущественно общими рыночными настроениями, которые сигнализируют о возвращении интереса к риску, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Как и в случае с британским референдумом, рынки оперативно восстановились после массовых продаж, вернувшись в обычное русло. Однако теперь, в силу непредсказуемости нового президента США, на торговых площадках может поселиться атмосфера неопределенности, которая сделает рисковые активы, включая нефть, уязвимыми», — пояснил Салас.

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«В краткосрочной перспективе котировкам «черного золота» нужно вернуться выше $47 или как минимум удержаться над уровнем $46. В этом случае баррель сохранит потенциал роста, если ОПЕК возобновит свои вербальные интервенции на тему предстоящего саммита. Кроме того, пробоя важного уровня 45 не произошло, что с технической точки зрения говорит о перспективах удорожания энергоносителя, который по-прежнему находится на низких, привлекательных для покупок уровнях», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 10 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику, отыгрывая данные министерства энергетики США об увеличении запасов «черного золота» в стране, а также итоги прошедших в США президентских выборов. По состоянию на 08:24 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,19% — до $46,26 за баррель. Цена на нефть марки WTI снизилась на 0,04% — до $45,25.