Анкара, 10 ноября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Компания Toyota приступила к выпуску нового кроссовера Toyota C-HR, призванного стать конкурентом Mazda CX-3 и Nissan Juke. Паркетник встал на конвейер завода Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) в турецком городе Сакарья, сообщает издание «Автовести».

Toyota-ostrava.cz Toyota C-HR

Небольшой кроссовер позаимствовал у гибридной модели Prius платформу TNGA. Автомобиль оснащен 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л.с., который установлен и на обновленный Toyota Auris. Пару мотору составит либо 6-ступенчатая механика, либо бесступенчатый вариатор CVT. Доступен будет и вариант с гибридной установкой от Prius.

Из Турции кроссовер будут поставлять в Европу и США. Европейские дилеры уже принимают заказы на Toyota C-HR. Перспективы экспорта модели в Россию пока неизвестны.