Курск, 10 ноября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Почти шесть тысяч человек, в том числе около 900 детей остались без тепла в результате крупной коммунальной аварии в Курске ранним утром 10 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

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Как сообщили в ведомстве, информация о нарушении теплоснабжения домов по проспекту Дружбы поступила спасателям в 04:38 10 ноября. Причиной стал порыв подземного трубопровода в результате его износа.

В зоне отключения оказались 15 жилых домов, в которых проживают 5,7 тыс. человек, а также три школы и три детских сада.

Отопительный сезон в Курске начался с 1 октября, однако фактически во многие дома тепло пришло значительно позже — на эту дату более 17% управляющих компаний и 22% ТСЖ не были готовы подключать жилые дома к теплоснабжению.