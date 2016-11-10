Волгоград, 10 ноября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Виновным в надругательстве над государственным флагом РФ в Волгограде не удастся отделаться «легким испугом». Отвечать за содеянное им теперь придется согласно Уголовному кодексу страны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 10 ноября, дело по статье 329 УК РФ все-таки было возбуждено.

ulleo Уборка листьев

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Пришло время манкуртов? Надругался над флагом — отдай премию и все!

На уголовном преследовании виновных настояла прокуратура Тракторозаводского района.

Напомним, история, получившая широкую огласку в прессе и активно обсуждаемая в соцсетях, произошла 26 октября. По сообщению очевидца, в российский триколор дворники собирали опавшие листья и мусор. Все происходящее молодой человек заснял на видео своего мобильного телефона и сообщил в полицию. Видео с этим кощунственным действом стало достоянием общественности. Сами же коммунальщики, судя по ответам на замечания прохожего, не понимали, какое преступление они совершают, уверяя, что это не государственный флаг России.

По этому факту отдел полиции-1 УМВД России по Волгограду провел проверку, однако ничего нарушающего закон в действиях дворников не усмотрел. Полицейскими было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. С таким ходом событий не согласилась региональная прокуратура, которая провела свою проверку. В итоге решение об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором было отменено как незаконное.

В настоящее время дознаватели уже приступили к расследованию всех обстоятельств произошедшего и поиску виновных. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура Тракторозаводского района Волгограда взяла на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации городской администрации, лица, использовавшие российский триколор в качестве мусорного мешка, понесли наказание: троих дворников лишили премии, а начальницу участка УК Тракторозаводского района уволили. Также сообщалось, что коммунальщикам объявили выговор.

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