Москва, 10 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы по погодным условиям отменено 93 авиарейса, еще 17 рейсов задержаны, сообщает портал «Яндекс. Расписание».

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По состоянию на 9:20 мск, в аэропорту «Шереметьево» отменено 89 рейсов, в «Домодедово» — 3 рейса. Задержаны три и 14 рейсов соответственно. В аэропорту «Внуково» отменен вылет одного рейса.

Напомним, 10−11 ноября синоптики прогнозируют в Центральном регионе России интенсивные снегопады с дождем, гололед и налипание мокрого снега. За эти два дня может выпасть до 44% месячной нормы осадков.