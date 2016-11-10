Вашингтон, 10 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Выборы президента США, прошедшие 8 ноября на территории Соединенных Штатов, уступили по популярности лишь кампании 2008 года, в ходе которой главой государства стал Барак Обама, сообщает Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы США

За трансляцией выборов в стране наблюдали около 71,43 млн зрителей, такие данные приводит исследовательский центр Nielsen. Большая часть зрителей — свыше 12 млн — предпочла смотреть телеканал Fox News. Далее идут CNN (11,2 млн зрителей) и и MSNBC (5,2 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победителем президентской гонки в США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Согласно предварительным данным, он набрал 289 голосов выборщиков при 270 необходимых. Его соперница, демократ Хиллари Клинтон, получила 218 голосов.