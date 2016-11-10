Москва, 10 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Несмотря на то, что первой реакцией Brent на результаты выборов было масштабное падение до отметки 44,40 долл./баррель, пробой сильной поддержки 45,00 все же не подтвердился. И это очень серьезный сигнал к тому, что локальное «дно нащупано», и далее рынок не готов продавать, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Особенно в преддверии заседания ОПЕК.

ptra Нефть

«Опубликованные 9 ноября данные по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США показали прирост объемов значительнее ожиданий: на 2,432 млн баррелей против прогноза 1,330 млн. Однако и это известие лишь кратковременно надавило на Brent, еще раз подтверждая вероятность коррекции актива в ближайшие дни в связи с его перепроданностью и со сменой рыночных настроений. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 47,20 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 10 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику, отыгрывая данные министерства энергетики США об увеличении запасов «черного золота» в стране, а также итоги прошедших в США президентских выборов. По состоянию на 08.24 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,19% — до $46,26 за баррель. Цена на нефть марки WTI снижалась на 0,04% — до $45,25.