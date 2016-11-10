«Трамп рублю товарищ»
Москва, 10 ноября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Пара USD/RUB явно склоняется к тому, чтобы вновь начать падение. Свою роль, несомненно, играет коррекция нефти: восстановление Brent может позволить паре открыть торги четверга вблизи отметки 63,20, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Однако дополнительным фактором поддержки может, как ни странно, стать и победа Трампа. Если первичной реакцией рынка было бегство из рискованных активов, в числе которых и рубль. То сейчас среди инвесторов растет надежда на то, что победа этого непредсказуемого кандидата может ослабить напряжение между Россией и США, и в дальнейшем привести к снятию санкций», — пояснила Афанасьева.
«Таким образом, не исключено, что до конца недели пара будет делать попытки пробить 63,00», — полагается эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный на 10 ноября Центробанком РФ, составляет 63,8928 рубля. Стоимость рубля по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,24%. Курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 10 ноября, составляет 71,3491 рубля. Стоимость рубля снизилась на 1,25%.