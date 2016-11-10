Москва, 10 ноября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Пара USD/RUB явно склоняется к тому, чтобы вновь начать падение. Свою роль, несомненно, играет коррекция нефти: восстановление Brent может позволить паре открыть торги четверга вблизи отметки 63,20, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако дополнительным фактором поддержки может, как ни странно, стать и победа Трампа. Если первичной реакцией рынка было бегство из рискованных активов, в числе которых и рубль. То сейчас среди инвесторов растет надежда на то, что победа этого непредсказуемого кандидата может ослабить напряжение между Россией и США, и в дальнейшем привести к снятию санкций», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, не исключено, что до конца недели пара будет делать попытки пробить 63,00», — полагается эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный на 10 ноября Центробанком РФ, составляет 63,8928 рубля. Стоимость рубля по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,24%. Курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 10 ноября, составляет 71,3491 рубля. Стоимость рубля снизилась на 1,25%.