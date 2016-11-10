Новосибирск, 10 ноября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. За октябрь цены на потребительском рынке Новосибирской области выросли на 0,7% по сравнению с сентябрем текущего года. Продовольственные товары стали дороже на 1,1%, непродовольственные — подорожали в среднем на 0,9%, а вот тарифы на платные услуги снизились на 0,3%, таковы данные Новосибирскстата.

Nesiditsa.ru Новосибирск

В сравнении с сентябрем в октябре значительно подорожали огурцы (на 66,9%), помидоры (на 58,6%), апельсины (на 16,1%), картофель (12,4%), виноград (на 7,9%), масло сливочное (на 9,6%). Выросли цены на яйца (на 5,8%), сыры сычужные твердые и мягкие (на 5,5%), сметану (на 4,5%), молоко пастеризованное (на 4,3%), кофе натуральный в зернах и молотый (на 3,7%).

Некоторое снижение цен в октябре было отмечено на лимоны (на 20,1%), яблоки (на 12,1%), груши (на 11,6%), морковь (на 7,5%), свеклу (на 7,2%), лук репчатый (на 4,5%), капусту свежую белокочанную (на 3,9%). В среднем на 2,5% подешевели крупы и бобовые.

Из группы непродовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на детскую и взрослую одежду и обувь. Так, подорожали сапоги женские зимние (на 6,6%), куртка мужская с верхом из плащевых тканей (на 6,1%), джемпер женский (на 5,5%).

Цены и тарифы на большинство платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. Снижение цен отмечено на проезд в поездах дальнего следования (на 15,3%), полет в салоне экономического класса самолета (на 7,7%), снизилась годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (на 10%). Но подорожала устная консультация юриста по семейным вопросам (на 18,9%), подготовка юристом искового заявления в суд о расторжении брака (на 15,5%), занятия в плавательных бассейнах (на 7,9%) и изготовление фотографий для документов (на 6,6%).

С начала года (по сравнению с декабрем 2015 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 104,2%. Цены на продовольственные товары увеличились на 3,2%, непродовольственные — на 5,8%, платные услуги населению — на 3,0%.

В группе продовольственных товаров с начала года заметнее всего подорожали крупы: овсяные хлопья «Геркулес» (на 26,6%), гречневую (на 25,9%), горох (на 11,6%). Из непродовольственных товаров наибольшее повышение цен зарегистрировано на велосипеды для детей дошкольного возраста (на 25,1%), футбольные мячи (на 23,7%), роликовые коньки (на 16,6%). Снижение цен отмечено на смартфоны (на 10,9%) и кирпич (на 9,7%).

Из медицинских товаров стали дороже перевязочные материалы (на 19,3%), отечественный анальгин, ренни, лоперамид, поливитамины без минералов отечественного производства, поливитамины с макро и микроэлементами (на 14−20%), а подешевели — линекс (на 11,7%), левомеколь (на 9,4%), индапамид (на 6,6%).

Из платных услуг населению больше всего выросли цены на удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 59,7%); из медицинских услуг — первичный приём к врачу (на 16,2%), физиотерапевтическое лечение (на 10,4%) и общий анализ крови (на 8%); из жилищных услуг — содержание и ремонт жилья для граждан — собственников (на 11,5%). Выросли тарифы на проезд в междугородних автобусах (на 11,2%).

Отметим, что стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, в октябре 2016 года составила 3 845 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 1,1%, а с декабрём прошлого года снизилась на 0,8%.