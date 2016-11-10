Москва, 10 ноября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 ноября закрылись в плюсе. Баррель Brent подорожал на 1,4%, до $46,51. День выдался непростой. Пока Дональд Трамп лидировал при подсчете голосов на выборах президента США, нефтяные котировки снижались на 4,2%, до 44,37. Когда стали известны результаты голосования и главы других стран стали поздравлять Трампа с победой, трейдеры на рынке стали выкупать подешевевший доллар. Вместе с долларом отскочили вверх цены на нефть. К закрытию торгов нефть подорожала на 5,7%, до $46,91.

Gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

Участники рынка были настолько увлечены выборами и волатильностью на рынках, что проигнорировали увеличение запасов в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли на 2,4 млн баррелей против прогноза +1,33 млн баррелей. Добыча нефти увеличилась на 1,99% (170 тыс. баррелей) в сутки — до 8,692 млн баррелей в сутки.

В Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $46,37. На сегодня, 10 ноября, по нефти ожидаю уверенный прорыв уровня $47 долларов за баррель. Если это произойдёт, то можно ждать восстановления цен до $48,15/25. Здесь следует больше опираться на технические сигналы, чем на макроданные и прогнозы Минэнерго США. Нефть дешевеет с 11 октября. После президентских выборов в США настало время для восходящей коррекции.