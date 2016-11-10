Вашингтон, 10 ноября, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшая выборы 8 ноября, обратилась к своим соратникам, едва сдерживая слезы. Ее выступление началось лишь спустя несколько часов после того, как победа Дональда Трампа стала очевидной.

Hillaryclinton.com Хиллари Клинтон

Выйдя на трибуну в траурном костюме, она призвала своих сторонников, особенно женщин, продолжать борьбу за свои идеалы и свои мечты. «Я надеюсь, что он станет успешным президентом для всех американцев. Это не тот результат, которого мы хотели и ради которого мы так упорно трудились», — сказала Клинтон.

Она напомнила, что шла к победе на президентских выборах, которой не случилось, всю жизнь. Клинтон сказала, что очень разочарована неожиданными результатами голосования граждан США. Также она поблагодарила Барака и Мишель Обаму, отметив, что страна им очень многим обязана.

Пожелав своему сопернику удачи, бывший кандидат в президенты США подчеркнула, что испытывает чувство гордости и благодарности за ту кампанию, «которую создали все вместе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. По последним данным, республиканец набрал 289 голосов выборщиков, а его соперница от демократов Хиллари Клинтон набрала всего 218 голосов.