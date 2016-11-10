Шелехов, Иркутская область, 10 ноября, 2016, 06:36 — ИА Регнум. В городе Шелехов Иркутской области пройдет заседание политсовета местного отделения «Единой России», на котором единороссы рассмотрят поведение главы фракции партии власти в городском совете, бывшего директора муниципального предприятия «Бытовые и ритуальные услуги» Анастасии Мякиной. Поводом для этого стал видеоролик с тэгом «горижоп», облетевший накануне социальные сети.

Youtube.com «Горижоп» Анастасии Мякиной

На этом ролике глава фракции «Единой России» Мякина танцует на фоне гробов, памятников и погребальных венков под песню группы «Бандерос». Видео, как утверждают в соцсетях, было опубликовано Мякиной в Instagram. После того, как начался скандал, она его удалила. Впрочем, неравнодушные блогеры успели сделать его копии.

Мэр города Валерий Десятов, в свою очередь, заявил, что уволит Мякину с должности директора «Бытовых и ритуальных услуг».

«В Иркутской области только две новости — я и Трамп, — сказала Мякина в видеообращении, записанном сегодня, 10 ноября. — Меня сегодня уволили, наверное так надо. Суперсушку я буду продолжать, это моя точка роста. Мои близкие, друзья и коллеги меня поддерживают… Я выложила видео, но люди не понимают, что это такое… Пожалуйста, худейте. Я за здоровый образ жизни. Я с вами и продолжаю «Бешеную сушку».