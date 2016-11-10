Барнаул, 10 ноября, 2016, 06:34 — ИА Регнум. Алтай вновь оказался во власти метелей и снегопада, которые значительно осложнили работу дорожных служб и спровоцировали многочисленные ДТП. Только сейчас региональное транспортное управление известило о снятии ограничения движения на участке дороги Рубцовск-Змеиногорск для пассажирского и большегрузного транспорта. Но осадки в виде снега, а также сильная метель и порывистый ветер, сохраняются на большей территории Алтайского края.

Светлана Шаповалова Алтай вновь оказался во власти метелей и снегопада

«Для обеспечения бесперебойного проезда на автодорогах регионального и межмуниципального значения дорожная техника работает в усиленном режиме. На дорогах края задействовано порядка 400 спецмашин. Производятся работы по патрульной очистке проезжей части и обочин от снега», — отмечают в управлении.

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Погода испортилась накануне, 9 ноября, в час пик, что значительно усложнило и без того напряженную дорожную обстановку. По данным сотрудников краевого ГИБДД, 9 ноября в регионе произошло 13 ДТП, в которых травмировались 17 человек, в том числе — двое детей.

Одно из серьезных автодорожных происшествий случилось в Ленинском районе на ул. Юрина в Барнауле: водитель на «Жигулях» сбил пешехода. Мужчина не смог самостоятельно подняться с асфальта, и так и пролежал на нем до приезда скорой помощи.

Также обильный снегопад спровоцировал многокилометровые пробки на основных городских артериях краевого центра. Наиболее проблемным для многих автомобилистов стало вчера передвижение по Лесному тракту, где в условиях гололедицы на подъеме застряло несколько большегрузных автомобилей. По свидетельству очевидцев, 10-бальная автомобильная пробка на этом участке держалась несколько часов.

Сегодняшним утром ситуация вновь обострилась. Особенно нечищенными оказались выезды прилегающих к домам территорий, за которые ответственны управляющие компании, и периферийные участки городских дорог.

Тем не менее, барнаульская мэрия известила, что минувшей ночью на городских дорогах работала 101 единица техники, с помощью которой собрали и вывезли 1600 тонн снега. Более 90 специализированных машин выведены на улицы столицы сегодня.