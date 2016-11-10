Мосул, Ирак, 10 ноября, 2016, 05:19 — ИА Регнум. По сообщению правозащитников Amnesty International, вооруженные силы Ирака виновны в незаконных арестах, пытках и убийствах гражданских лиц, которые совершаются в ходе операции по взятию Мосула, сообщает Reuters 10 ноября.

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Как заявляют правозащитники, полицейские части армии, ведущей борьбу за освобождение второго по размеру города Ирака, удерживаемого «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России), подозревали жителей «ряда населенных пунктов» к югу от Мосула в причастности к исламистам, вследствие чего «мужчины в военной форме Федеральной полиции вооруженных сил Ирака провели многочисленные незаконные задержания, а затем намеренные убийства жителей в деревнях к югу от Мосула», — сообщил журналистам региональный представитель Amnesty International Линн Маалуфа.

По словам Маалуфа, правозащитники могут подтвердить шесть жертв военных в районах Шура и Кайяра, а также имеют многочисленные, но пока неподтвержденные, свидетельские показания о пытках и казнях в других районах.

Как передавало ИА REGNUM, военная операция антитеррористической коалиции, возглавляемой США, по взятию иракского Мосула началась 17 октября. На данный момент сухопутные силы, основную часть которых составляют подразделения армии Ирака, шиитское ополчение и курдские отряды самообороны, освободили пригороды и ведут бои против террористов ИГИЛ (запрещена в России) в самом городе.

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Террористы «Исламского государства» (запрещена в России) известны своей жестокостью по отношению ко всем, кого они считают неверными, — исламисты, которые ведут войну за «халифат» на территории Сирии и Ирака, уже уничтожили десятки тысяч мирных жителей, группировка осуществляет теракты и массовые казни. А вот о пытках и казнях мирных граждан со стороны противников ИГИЛ (запрещена в России) из «антитеррористической коалиции» ранее не сообщалось.