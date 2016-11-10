Якутск, 10 ноября, 2016, 05:52 — ИА Регнум. России будет выгодно, если новый президент США Дональд Трамп пойдёт на конфронтацию с Саудовской Аравией и военному решению ситуации с ИГИЛ, обострив тем самым конфликт на Ближнем Востоке. В таком случае цена на нефть может вырасти и до 75 долларов за баррель и выше, высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, комментируя прогноз Всемирного банка о росте экономики России в 2017 году благодаря подъёмы цены на нефть в 2018 году до 59,9 долларов за баррель.

Arne Hückelheim Добыча нефти

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«Развитие экономики России напрямую зависит от изменения цены на нефть, которая будет и дальше очень волатильной, — объяснил эксперт. — На её изменение будет сильно влиять ближневосточная политика нового президента США Дональда Трампа».

Пессимистический сценарий для России, по мнению Юрий Данилова, противоположный: мирное урегулирование на Ближнем Востоке и дальнейшее наращивание объёмов добычи основными нефтедобывающими странами.

«В таком случае, нашу экономику ждёт резкое обострение экономического кризиса. Средний сценарий будет стагнационный — спад в экономике, а, следовательно, уровень жизни населения и дальше будет понижаться».

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк прогнозирует, что в 2016 году падение российской экономики составит 0,6%, что соответствует прогнозу Минэкономразвития РФ. Это значение более оптимистично, чем июньский прогноз о падении на 1,2% и связан с дальнейшим восстановлением стоимости нефти. Всемирный банк полагает, что экономика России покажет рост в 1,5% в 2017 году и на 1,7% в 2018 году, отмечают эксперты. При этом цены на нефть и газ в 2017 году составят $55,2 за баррель, в 2018 году — $59,9 за баррель.