Пекин, 10 ноября, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Еще в конце августа начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн обвинил Пекин в «бесстыдном воровстве и клонировании американской боевой машины F-117». Заявление американского генерала прозвучало за несколько месяцев до официальной презентации китайского J-20 и основывалось на шпионских снимках, регулярно появлявшихся в сети. 10 ноября государственное издание «Жэньминь жибао» опубликовало материал, в котором позиция Вашингтона подвергается резкой критике.

Masteraero.ru Модель самолета

Bilan.ch J-20

Cybermodeler.com F-117

«Заявить о том, что J-20 скопирован с F-117, просто смехотворно. Мы надеемся, что заявление генерала Дэвида Голдфейна являлось шуткой, иначе Вашингтону следует задуматься о потенциальной опасности «антикитайской истерии», — сообщается в статье китайского издания.

В материале отмечается, что J-20 и F-117 имеют несколько сходств: во-первых, это самолеты, во-вторых, у них есть крылья и шасси, и, наконец, в-третьих, J-20 и F-117 поднимались в воздух. На этом список сходств американского и китайского самолетов, по мнению журналистов из КНР, заканчивается.

В Пекине отметили, что характеристики списанного F-117 не идут ни в какое сравнение даже с не самыми современными китайскими J-5 и J-6. Долгое время F-117 был предметом гордости среди американских военных, ровно до тех пор, пока его не сбил примитивный и устаревший комплекс ПВО в Югославии, пишет «Жэньминь жибао».

«Если бы J-20 в действительности был скопирован с F-117, то тогда Китай получил бы морально устаревшую и крайне неудачную модель самолета. Но в таком случае у Вашингтона не было бы причин постоянно говорить о некой китайской угрозе», — сообщает автор.

Китай совершил прорыв в самолетостроении, а также освоении космоса. Благодаря этому у КНР появилась собственная система раннего предупреждения, благодаря которой ни один самолет потенциального противника не сможет подлететь к границам Китая незамеченным.

Китай надеется на сохранение мира во всем мире путем разработки передового вооружения, тем самым лишая США гегемонии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2016 г. китайский военный эксперт заявил, что при прочих равных условиях, в случае начала воздушного боя между J-20 и F-22, у американского самолета «не останется ни единого шанса».