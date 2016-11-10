Владивосток, 10 ноября, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Самое позитивное, на что Россия может рассчитывать от президентства Дональда Трампа, это попытки интенсификации отношений между двумя странами. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат политических наук Наталья Коломейцева подчеркнула, что идеологические основы внешней политики США остаются незыблемыми, поэтому сильная Россия не нужна США ни под руководством Обамы, ни под руководством Трампа. И даже если последний испытывает некие сентенции в отношении нашей страны, реалии его быстро отрезвят.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Нам стоит всем избавиться от иллюзий, что России и уж тем более рядовым россиянам интересны выборы в США. Конечно, когда по главному информационному каналу прямой эфир почему-то отдают под освещение выборов в США, люди вынуждены за ними наблюдать. Но социологические опросы до сегодняшнего дня упорно говорят о том, что людям не слишком интересна политическая борьба за пределами Российской Федерации», — считает эксперт.

В итогах социологического опроса Центра социальных инноваций «Чёрный куб» говорится, что 86% жителей Дальнего Востока за выборами в США не следили и какого-либо интереса к ним не проявляли. Противоположную позицию заняли всего 3% респондентов. Говоря о лучшем варианте для России, дальневосточники всё-таки отдали предпочтение Дональду Трампу — 3%, Хиллари Клинтон не набрала и 1%. Однако в 15% случаев граждане посчитали и Трампа, и Клинтон в равной степени нежелательными вариантами.

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«Во-первых, выборы президента — это сугубо внутреннее дело каждой страны. Мы открыто поддерживаем международные принципы невмешательства во внутренние дела государств, и США не должны быть исключением, — подчеркнула Наталья Коломейцева. — Во-вторых, теорию «Хартленда» никто в Америке не отменял, президенты меняются, а идеологические основы внешней политики США остаются незыблемыми. В таких условиях, по большому счёту, каждый следующий президент, будь то республиканец или демократ, реализует стратегический план мирового доминирования США или в роли «мирового арбитра, полицейского», или в роли единственной «сверхдержавы. Таким образом, самое позитивное, на что может рассчитывать Россия после избрания на пост Дональда Трампа, — это попытки интенсификации отношений между двумя странами, которые в глобальном смысле не поменяют геополитического противостояния двух держав. Конечно, если Россия не откажется от своих национальных интересов на Ближнем Востоке. Сильная Россия не нужна США ни под руководством Обамы, ни под руководством Трампа».

Политолог подчеркнула, что Америка является республикой президентской, а власть президента назвать единоличной никак нельзя. И даже если Трамп испытывает какие-то сентенции в отношении России, он быстро будет отрезвлён реалиями и американского политического истеблишмента, и самими избирателями. Здесь нельзя забывать, что часть общества всё-таки поддерживает не только Обаму и Клинтон, но и их антироссийскую риторику. Таким образом, став президентом, Трамп окажется заложником собственных рейтингов и ему придётся подстраиваться под всех избирателей.

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«Выборы между двумя партиями в США — это в большей степени политическая игра, некое шоу, потому как серьезных идеологических различий между двух партий нет. Отцы-основатели США не предполагали, что в их стране будут партии. Пытаясь создать идеальное общество, они не видели или, вернее, не хотели видеть в Америке оснований для чёткого идеологического разделения в обществе. Первые три президента страны были самовыдвиженцами на выборах, — напомнила Коломейцева. — Поэтому партии в США — по крайней мере, Республиканская и Демократическая — отображают скорее не идеологический плюрализм, а борьбу двух альтернатив: когда одна партия что-то предлагает, другая — резко критикует эти предложения».

«Так произошло и на этих выборах. Ещё два года назад мало кто мог себе представить кандидата-республиканца с миролюбивой риторикой, осуждающего чрезмерно активную внешнюю политику Соединенных Штатов, проводимую демократами. Но сегодня это стало трендом для противоположной партии, членом которой является пока ещё действующий президент Барак Обама. Дональд Трамп сыграл на альтернативной повестке, и на фоне внешнеполитических неудач США его речи, поведение выглядели убедительными», — подчеркнула кандидат политических наук.

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Эксперт «Чёрного куба» отметила также, что в принятии ключевых решений во внешней политике США последних лет очевидна роль «республиканского» Конгресса, который был сформирован в годы правления Обамы. Именно поэтому не стоит ждать каких-то перегибов в политике США после избрания Трампа.

«Во власти в стране остались всё те же люди. На волне успеха Дональда Трампа республиканцы, по результатам голосования 8 ноября, вновь заняли большинство мест в обеих палатах Конгресса —Сенате и палате представителей», — заключила Наталья Коломейцева.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 58-х выборов президента США безоговорочную победу одержал миллиардер Дональд Трамп. По предварительным данным, республиканец набрал 289 голосов выборщиков, а его соперница от демократов Хиллари Клинтон набрала всего 218 голосов.