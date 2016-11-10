Окленд, США, 10 ноября, 2016, 03:38 — ИА Регнум. Демонстрация против Дональда Трампа в Окленде, штат Калифорния, закончилась массовыми беспорядками, сообщает Daily Mail 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Примерно 250 протестующих, которые сначала мирно скандировали «Не наш президент!», ночью начали бить витрины магазинов, поджигать мусор, а также жечь американские флаги.

Полиция сообщает, что несколько протестующих, наиболее активно демонстрировавших разочарование результатами состоявшихся выборов, были задержаны.

Как передавало ИА REGNUM, протесты сторонников Хиллари Клинтон, недовольных проигрышем кандидата от Демократической партии на выборах президента США 8−9 ноября, сегодня также прошли в городах Беркли, Портленде, Сиэттле, Техасе. Основная часть протестующих — студенты местных университетов, борцы за права ЛГБТ, латиноамериканцы и чернокожие.

Большая часть сторонников Клинтон не вышла на улицы, однако хештег NotMyPresident был использован в «Твиттере» более полумиллиона раз.