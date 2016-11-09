Мехико, 10 ноября, 2016, 02:42 — ИА Регнум. Президент Мексики Пенья Ньето поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, сообщает Associated Press 10 ноября.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Между лидерами двух соседних стран Северной Америки, ранее заявлявших о серьезных расхождениях по вопросам иммиграционной политики, состоялся телефонный разговор, в ходе которого Ньето принес поздравления Трампу, его команде и семье всвязи с победой на президентских выборах 8−9 ноября.

По словам президента Мексики, их разговор был «сердечным, дружелюбным и уважительным».

Как передавало ИА REGNUM, в конце августа в Мехико прошла встреча между президентом Мексики Пенья Ньето и Дональдом Трампом, на тот момент бывшего кандидатом в президенты США от республиканской партии. Заявлялось, что в ходе встречи политики не смогли найти общий язык — в частности, возмущение мексиканской стороны вызвала идея о том, что Мексика должна за свой счет построить стену на границе с США, чтобы остановить нелегальную миграцию.

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Отметим, что ведущие мексиканские СМИ высказывают озабоченность по поводу победы Трампа на выборах. «Изменения политической власти в США вызывают тревогу… Роковые времена стали реальностью», пишет мексиканское издание La Jornada. Издание отмечает, что вся риторика Дональда Трампа в период избирательной компании была наполнена"угрозами, фобиями, воинственностью, нетерпимостью и авторитаризмом». И характеризует Дональда Трампа как «расиста, женоненавистника, недобросовестного и воинственного предпринимателя».