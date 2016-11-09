Москва, 10 ноября, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Многие годы существовал запрос на подлинную и простую Америку, и Дональд Трамп дал на него ответ. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил политолог, генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов, комментируя победу Трампа на президентских выборах в США.

Грант Вуд. Ужин для молотильщиков (фрагмент). 1934

«Я полагаю, что победила традиционная часть американского общества, об интересах которой долгое время забывали: забывал американский истеблишмент, забывали жители крупных и весьма высокомерных городов — Нью-Йорка и Вашингтона. Они, между прочим, сохранили верность Клинтон. Забывали медиа, близкие к демократической партии, забывали социальные сети и сети агитационные, ведь они очень мощные, очень мощные агитационные сети выстроены у Клинтон. Это не какой-то унылый реднек, это люди с высоким доходом, это мужчины с большим жизненным опытом, среди них много бизнесменов. Это люди, которые имеют за своими плечами жизненный опыт и которым есть что сказать. Вот они обеспечили эту победу», — уверен политолог.

«На мой взгляд, эти изменения нельзя было предсказать, потому что, во-первых, все верили в победу Клинтон, и это демобилизовало её сторонников, а во-вторых, было, так называемое, стыдливое голосование, — добавил Дмитрий Орлов. — Многие годы был запрос на подлинную Америку, простую Америку, вот Трамп и дал ответ на этот запрос».